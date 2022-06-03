Россия за 100 дней войны не достигла ни одной стратегической цели, - Минобороны Британии

Сегодня исполняется 100 лет со дня вторжения России в Украину. По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Российским войскам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. Стойкое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России", - говорится в сообщении.

После провала первоначального плана из-за ложных предположений при планировании и плохого тактического исполнения Россия адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе.

Как отметили в Минобороны, Россия сейчас добивается тактического успеха на Донбассе. Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, похоже, владеют инициативой. Россия контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, полностью установит контроль в ближайшие две недели. Россия добилась этих недавних тактических успехов ценой значительных ресурсов и концентрацией сил и огня на одной части общей кампании.

"Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все они перешли к обороне", - говорится в сообщении.