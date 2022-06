У Міноборони Британії показали динаміку вторгнення Росії за 100 днів

"Напад Росії на Північну Україну закінчився дорогою невдачею. Росія не змогла реалізувати власні принципи війни", - йдеться у повідомленні.

У Британії вважають, що причиною поразки РФ на півночі стала обмежена боєготовність багатьох підрозділів, які була розкинуті на великій території, відсутність достатньої підтримки з боку артилерії та бойової авіації.

Також у Міноборони Великобританії нагадали, що РФ помилково розраховувала на позитивне ставлення українців до російських військ.

"Зараз Росія прийняла "стратегію виснаження" і досягає повільних і дорогих досягнень на Донбасі", - додали у відомстві.

1/2 Russia’s assault into northern Ukraine ended in a costly failure. Russia failed to implement its own principles of war. With the limited combat readiness of many units, it spread its forces too thinly without enough support from artillery and combat aircraft. pic.twitter.com/wujUf41NXd