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В Минобороны Беларуси заявили, что отправили на границу с Украиной 5 тактических групп

Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Беларуси заявило, что отправила на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп. Они якобы выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

"В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - заявил белорусский министр обороны Виктор Гулевич.

Отмечается, что вскоре планируется провести замену этих групп такими же подразделениями.

Напомним, вчера российская авиация совершила провокацию, обстреляв населенный пункт в Беларуси. Позже в Минобороны РБ назвали эту информацию фейком.

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