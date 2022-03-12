У Міноборони Білорусі заявили, що відправили на кордон з Україною 5 тактичних груп

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправила на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп. Вони нібито виконують завдання розвідки, патрулювання, охорони об'єктів і оборони на дорожніх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РБ.

"В даний час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройними Силами, п'ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави з метою недопущення проникнення на територію Республіки Білорусь з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин", - заявив білоруський міністр оборони Віктор Гулевич.

Зазначається, що незабаром планується провести заміну цих груп такими ж підрозділами.