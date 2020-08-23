ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міноборони Білорусі пригрозило застосувати армію проти протестувальників

Білорусь, Неділя 23 серпня 2020 14:38
Міноборони Білорусі пригрозило застосувати армію проти протестувальників
Фото: демонстрант (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Армія візьме під охорону пам'ятники і меморіали

У неділю, 23 серпня, Міністерство оборони Білорусі заявило, що може залучити армію для розгону демонстрантів. Крім цього, поліція країни також готується до розгону протестувальників.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

Як наголошується, армія візьме під охорону пам'ятники та меморіали, біля яких повинні збиратися учасники акцій протесту.

"Ми не можемо дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей - сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Тому відсьогодні ми беремо їх під нашу охорону", - йдеться в повідомленні.

Демонстрантів попередили, що в разі "порушення спокою і порядку" вони будуть мати справу з армією.

"Категорично попереджаємо: у разі порушення порядку і спокою в цих місцях - ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, міністерство внутрішніх справ Білорусі також готується до акцій, які громадяни країни мають намір провести: міліція називає ці заходи "несанкціонованими" і попереджає про відповідальність.

Нагадаємо, сьогодні в містах Білорусі знову почалися масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі": на вулиці вийшли тисячі людей, які мають ряд вимог.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Министерство обороны РФБілорусьармия
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся