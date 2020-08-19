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У Міноборони Білорусі готові перемістити військову техніку до Гродно

Гродно, Середа 19 серпня 2020 19:46
У Міноборони Білорусі готові перемістити військову техніку до Гродно
Фото: військові Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Игорь Литвиненко

Вчора в Гродно місцева влада виконала вимоги демонстрантів

Міністерство оборони Білорусі готовий перекинути на Гродненське напрямок додаткову військову техніку. Раніше відповідне доручення про посилення держкордону дав президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що в міністерстві розробили пропозиції про посилення держкордонів, які завтра будуть представлені міністру оборони Віктору Хренину.

"Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном "Точка", дивізіоном "Полонез", загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби", - повідомили в Міноборони.

Зазначимо, Гродно знаходиться поблизу кордону з Польщею і Литвою. В місті активно проходять акції протесту. При цьому вчора, 18 серпня, місцева влада Гродно виконала вимоги демонстрантів. Зокрема, були дозволені мітинги на центральних площах міста, відпущені всі 777 затриманих демонстрантів, а також протестувальникам дадуть можливість виступити в ефірі каналу "Київ плюс".

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

До цього Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.

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