Минобороны Австрии о создании учебной миссии для ВСУ: остается много вопросов

Австрия рассматривает возможность участия в военной учебной миссии ЕС для украинских военных. Однако власти страны заявляют, что необходимо уточнить, возможно ли существование миссии в соответствии с европейским законодательством.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online .

"Мы получили первоначальный концептуальный документ на прошлой неделе. Однако многие вопросы остаются открытыми, но они необходимы для принятия решения. Например, необходимо будет уточнить, может ли такая миссия вообще существовать в соответствии с европейским законодательством", - заявила она.

В качестве инструкторов уже задействованы силы специального назначения из Великобритании и США, а также из Германии и Нидерландов.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС может предложить Украине подготовку солдат в рамках новой военно-учебной миссии.

Кроме того, Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.

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