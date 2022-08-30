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Міноборони Австрії про створення навчальної місії для ЗСУ: залишається багато питань

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Відень, Вівторок 30 серпня 2022 10:56
Міноборони Австрії про створення навчальної місії для ЗСУ: залишається багато питань Фото: Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австрія розглядає можливість участі у військовій навчальній місії ЄС для українських військових. Однак влада країни заявляє, що необхідно уточнити, чи можливе існування місії відповідно до європейського законодавства.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna Online.

"Ми отримали початковий концептуальний документ минулого тижня. Однак багато питань залишаються відкритими, але вони необхідні для прийняття рішення. Наприклад, необхідно буде уточнити, чи може така місія взагалі існувати відповідно до європейського законодавства", - заявила вона.

В якості інструкторів вже задіяні сили спеціального призначення з Великобританії і США, а також з Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС може запропонувати Україні підготовку солдатів в рамках нової військово-навчальної місії.

Крім того, Польща незабаром може почати навчання українських військових. В першу чергу, мова йде про саперів, які могли б очистити звільнені території країни від мін і снарядів.

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