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Евросоюз планирует организовать учебную миссию для украинских солдат, - Bloomberg

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 18:52
Евросоюз планирует организовать учебную миссию для украинских солдат, - Bloomberg Фото: Евросоюз планирует организовать учебную миссию для украинских солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может предложить Вооруженным силам Украины подготовку солдат в рамках новой военно-учебной миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит странам ЕС новую инициативу по обучению украинских военных на этой неделе. Уже создан соответствующий документ. Его должны рассмотреть главы оборонных ведомств стран Евросоюза в ходе встречи в Праге, которая состоится сегодня, 29 августа.

В Bloomberg отмечают, что сейчас ВСУ нуждаются в подготовке саперов, снайперов и офицеров. Именно этим вопросом может заняться учебная миссия ЕС.

Также новая инициатива предполагает, что подготовка украинских военных временно будет проходит на территории одной из стран Евросоюза, но "в конечном итоге миссия может быть развернута в Украине, когда позволят условия и по решению государств-членов".

Разрешение одной из соседних с Украиной стран ЕС разместить миссию на ее территории могло бы ускорить развертывание и облегчить логистику. Также миссия может быть профинансирована при помощи Европейского фонда мира.

В издании добавили, что одно государство ЕС уже выразило обеспокоенность такой инициативой по подготовке украинских военных из-за "возможной эскалации напряженности в отношениях с Россией".

Отметим, что похожие учебные миссии ЕС уже организовал в Центральноафриканской Республике, Мозамбике и Мали.

Напомним, ранее стало известно, что Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.

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