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В Минобороны Армении опровергли потерю села и города в Нагорном Карабахе

Ереван, Воскресенье 04 октября 2020 18:02
В Минобороны Армении опровергли потерю села и города в Нагорном Карабахе
Фото: боевые действия (facebook.com / nkrmil)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве обороны Армении отрицают потерю контроля над двумя поселением в Нагорном Карабахе. Речь идет о стратегически важном селе Магадис и городе Джебраил.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель армянского Минобороны Арцрун Аганесян.

По его словам сообщение азербайджанского президента Ильхама Алиева об установлении контроля над этими населенными пунктами являются "фейком".

"Это фейк. Ничего такого нет. Я сегодня выложил материал, на котором видно как с Магадиса бегут азербайджанские военные", - заявил Аганесян.

Напомним, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля над поселением Магадис в Нагорном Карабахе.

Позже Алиев сообщил об освобождении от армянской оккупации еще семи поселений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Кроме того, сегодня азербайджанский президент рассказал о восстановлении контроля над городом Джебраил в Нагорном Карабахе и несколькими селами в Джебраильскому районе.

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