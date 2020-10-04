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У Міноборони Вірменії заперечили втрату села та міста в Нагірному Карабасі

Єреван, Неділя 04 жовтня 2020 18:02
У Міноборони Вірменії заперечили втрату села та міста в Нагірному Карабасі
Фото: бойові дії (facebook.com / nkrmil)
Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві оборони Вірменії заперечують втрату контролю над двома поселенням в Нагірному Карабасі. Мова йде про стратегічно важливе село Магадіс та місто Джебраїл.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник вірменського Міноборони Арцрун Аганесян.

За його словами повідомлення азербайджанського президента Ільхама Алієва про встановлення контролю над цими населеними пунктами є "фейком".

"Це фейк. Нічого такого немає. Я сьогодні виклав матеріал, на якому видно як з Магадіса втікають азербайджанські військові", - заявив Аганесян.

Нагадаємо, вчора президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про встановлення контролю над поселенням Магадіс в Нагірному Карабасі.

Пізніше Алієв повідомив про звільнення від вірменської окупації ще семи поселень на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Крім того, сьогодні азербайджанський президент розповів про відновлення контролю над містом Джебраїл в Нагірному Карабасі та декількома селами в Джебраїльському районі.

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