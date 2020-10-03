Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе

Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)

Армия Азербайджана в субботу, 3 октября, взяла под свой контроль еще один оккупированный Арменией населенный пункт в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг сегодня был поднят над селом Мадагис.

Об этом на своей странице в Twitter написал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагисе. Мадагис наш", - заявил он.

Отметим, ожесточенные бои между армиями Азербайджана и Армении начались на прошлой неделе и продолжаются по сегодняшний день. Азербайджанские войска идут в наступление в Нагорном Карабахе с целью прекращения армянской оккупации, как утверждают в Баку. В то же время в Ереване говорят, что целью Азербайджана является уничтожение армянской нации.

В ходе ночных боев в пятницу, 2 октября, азербайджанским войскам удалось взять под свой контроль высоты вблизи Мадагиса.

Напомним, сегодня Министерство обороны Армении заявляло об остановке азербайджанского наступления в Нагорном Карабахе.

В то же время в Турции выражали надежду, что Азербайджан продолжит наступление в Нагорном Карабахе.