Минобороны анонсировало реформу в ВСУ для получения Плана действий по членству в НАТО

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

Министерство обороны планирует в этом году ввести демократический гражданский контроль над Вооруженными силами Украины. Это одно из требований для получения Плана действий по членству Украины в НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, приказ о реализации проекта "Демократический гражданский контроль" был подписан еще в прошлом году. В рамках реализации проекта планируется разработка политики Министерства обороны "Демократическое управление в сфере обороны" в соответствии с евроатлантическими стандартами.

"Перспектива членства в НАТО вынуждает нас отказаться от военной иерархии образца прошлой эпохи и является залогом неотвратимости нашей евроатлантической трансформации", - заявил Таран.

Отмечается, что целью реформы является перевод Минобороны и ВСУ на новые стандарты управления и функционирования, построения системы оборонного менеджмента на основе практик НАТО, а также создание современной системы управления оборонными и человеческими ресурсами.

Напомним, до этого Таран заявлял, что ожидает получения Плана действий по членству Украины в НАТО во время саммита Альянса в 2021 году.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что имеет к руководителю США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО.