Міноборони анонсувало реформу в ЗСУ для отримання Плану дій щодо членства в НАТО

Фото: Андрій Таран (УНІАН)

Міністерство оборони планує цього року запровадити демократичний цивільний контроль над Збройними силами України. Це одна з вимог для отримання Плану дій щодо членства України в НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

За словами міністра, наказ про реалізацію проекту "Демократичний цивільний контроль" був підписаний ще минулого року. В рамках реалізації проекту планується розробка політики Міністерства оборони "Демократичне врядування у сфері оборони" відповідно до євроатлантичних стандартів.

"Перспектива членства в НАТО змушує нас відмовитись від військової ієрархії зразка минулої епохи та є запорукою невідворотності нашої євроатлантичної трансформації", - заявив Таран.

Зазначається, що в метою реформи є переведення Міноборони та ЗСУ на нові стандарти управління та функціонування, побудови системи оборонного менеджменту на основі практик НАТО, а також створення сучасної системи управління оборонними та людськими ресурсами.

Нагадаємо, до цього Таран заявляв, що очікує на отримання Плану дій щодо членства України в НАТО під час саміту Альянсу у 2021 році.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що має до очільника США Джо Байдена питання: чому Україна досі не в НАТО.