Міноборони звільнило Лієва та відреагувало на інформацію про паспорт РФ

Вчора у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що нібито він раніше отримав паспорт громадянина РФ.

"Яких-небудь фактів, що підтверджують наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, окрім українського, до Міноборони не надавалося", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що на етапі працевлаштування та під час роботи в оборонному відомстві Лієв проходив відповідні перевірки. Також, у порядку, що діє під час особливого періоду, до СБУ надавалися відповідні матеріали щодо доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

Зазначимо, що днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почути Крим" та підтримку "референдуму" у Криму.

Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом Партії регіонів, а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року було призначено тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлю оборонного обладнання для ЗСУ.