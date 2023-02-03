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Міноборони звільнило Лієва та відреагувало на інформацію про паспорт РФ

Фото: Олександр Лієв (facebook.com/liievaleksandr)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Вчора у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що нібито він раніше отримав паспорт громадянина РФ.

"Яких-небудь фактів, що підтверджують наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, окрім українського, до Міноборони не надавалося", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що на етапі працевлаштування та під час роботи в оборонному відомстві Лієв проходив відповідні перевірки. Також, у порядку, що діє під час особливого періоду, до СБУ надавалися відповідні матеріали щодо доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

Зазначимо, що днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почути Крим" та підтримку "референдуму" у Криму.

Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом Партії регіонів, а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року було призначено тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлю оборонного обладнання для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення.

Також нагадаємо, що 1 лютого СБУ провели обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

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Міністерство оборони України