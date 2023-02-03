Минобороны уволило Лиева и отреагировало на информацию о паспорте РФ

Вчера в СМИ появились сообщения о том, что якобы он ранее получил паспорт гражданина РФ.

"Каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на этапе трудоустройства и во время работы в оборонном ведомстве Лиев проходил соответствующие проверки. Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в СБУ предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

Отметим, что на днях Лиев попал в скандал. Активисты обвинили его в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Лиеву вменяют якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Лиев был депутатом Верховной рады АР Крым пятого созыва, членом "Партии регионов", а также занимал должность министра туризма АР Крым. Летом 2022 года был назначен временным и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Этот департамент проводит закупки оборонного оборудования для ВСУ.