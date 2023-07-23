У Міноборони заявили, що росіяни навмисно запустили неточні ракети по Одесі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони у Twitter .

Зазначається, що ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів.

"Фактично це означає, що навіть якщо ракети Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі вчора ввечері, вони могли влучити в них лише випадково. Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, прекрасно це розуміли", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Масовий удар по Одесі

У ніч на 23 липня російські загарбники випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили дев'ять із них. Це стало наймасовішою атакою на місто з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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