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В Минобороны заявили, что россияне намеренно запустили неточные ракеты по Одессе

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Воскресенье 23 июля 2023 20:17
В Минобороны заявили, что россияне намеренно запустили неточные ракеты по Одессе Фото: россияне намеренно запустили неточные ракеты по Одессе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия атакует Украину неизбирательным оружием. В частности, оккупанты специально использовали неточные ракеты для атаки на Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны в Twitter.

Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50%-ную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров.

"Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности.

Массовый удар по Одессе

В ночь на 23 июля российские захватчики выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили девять из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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