Від вишколу до реабілітації: Міноборони розробило нову стратегію розвитку військових

Документ спрямований на модернізацію управління військовим персоналом і охоплює весь цикл професійного життя військовослужбовця - від початку служби до переходу в цивільну сферу.

"Наші військовослужбовці - основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар'єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Основні напрями стратегії:

Освіта і кар'єра : вдосконалення системи військової освіти з інтеграцією управління кар'єрою.

: вдосконалення системи військової освіти з інтеграцією управління кар'єрою. Фінансове забезпечення : впровадження прозорої системи грошових виплат і посилення соціального захисту.

: впровадження прозорої системи грошових виплат і посилення соціального захисту. Медична підтримка : покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців.

: покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців. Підтримка родин: розширення програм підтримки сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Особлива увага у стратегії приділяється впровадженню стандартів НАТО. Співпраця з альянсом має зміцнити обороноздатність України та сприяти її євроатлантичній інтеграції.

Стратегія закладає основу для підвищення ефективності та мотивації військовослужбовців, забезпечуючи їм належні умови для виконання бойових завдань і адаптації до цивільного життя після завершення служби.