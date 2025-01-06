Від вишколу до реабілітації: Міноборони розробило нову стратегію розвитку військових

Міноборони України затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони до 2027 року для покращення умов служби та впровадження стандартів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Документ спрямований на модернізацію управління військовим персоналом і охоплює весь цикл професійного життя військовослужбовця - від початку служби до переходу в цивільну сферу.
"Наші військовослужбовці - основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар'єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.
Особлива увага у стратегії приділяється впровадженню стандартів НАТО. Співпраця з альянсом має зміцнити обороноздатність України та сприяти її євроатлантичній інтеграції.
Стратегія закладає основу для підвищення ефективності та мотивації військовослужбовців, забезпечуючи їм належні умови для виконання бойових завдань і адаптації до цивільного життя після завершення служби.
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Крім того, військову допомогу Україні надають вісім міжнародних коаліцій. До складу кожної входять від 14 до 21 країни.