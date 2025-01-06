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Від вишколу до реабілітації: Міноборони розробило нову стратегію розвитку військових

Фото: Стратегія розвитку Сил оборони (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони України затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони до 2027 року для покращення умов служби та впровадження стандартів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Документ спрямований на модернізацію управління військовим персоналом і охоплює весь цикл професійного життя військовослужбовця - від початку служби до переходу в цивільну сферу.

"Наші військовослужбовці - основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар'єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Основні напрями стратегії:

  • Освіта і кар'єра: вдосконалення системи військової освіти з інтеграцією управління кар'єрою.
  • Фінансове забезпечення: впровадження прозорої системи грошових виплат і посилення соціального захисту.
  • Медична підтримка: покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців.
  • Підтримка родин: розширення програм підтримки сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Особлива увага у стратегії приділяється впровадженню стандартів НАТО. Співпраця з альянсом має зміцнити обороноздатність України та сприяти її євроатлантичній інтеграції.

Стратегія закладає основу для підвищення ефективності та мотивації військовослужбовців, забезпечуючи їм належні умови для виконання бойових завдань і адаптації до цивільного життя після завершення служби.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться цифровий рейтинг командирів. Він функціонуватиме у застосунку Армія+.

Крім того, військову допомогу Україні надають вісім міжнародних коаліцій. До складу кожної входять від 14 до 21 країни.

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