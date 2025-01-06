От подготовки к реабилитации: Минобороны разработало новую стратегию развития военных

Минобороны Украины утвердило стратегию развития человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года для улучшения условий службы и внедрения стандартов НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Документ направлен на модернизацию управления военным персоналом и охватывает весь цикл профессиональной жизни военнослужащего - от начала службы до перехода в гражданскую сферу.
"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.
Особое внимание в стратегии уделяется внедрению стандартов НАТО. Сотрудничество с альянсом должно укрепить обороноспособность Украины и способствовать ее евроатлантической интеграции.
Стратегия закладывает основу для повышения эффективности и мотивации военнослужащих, обеспечивая им надлежащие условия для выполнения боевых задач и адаптации к гражданской жизни после завершения службы.
Напомним, что в Украине появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.
Кроме того, военную помощь Украине оказывают восемь международных коалиций. В состав каждой входят от 14 до 21 страны.