От подготовки к реабилитации: Минобороны разработало новую стратегию развития военных

Документ направлен на модернизацию управления военным персоналом и охватывает весь цикл профессиональной жизни военнослужащего - от начала службы до перехода в гражданскую сферу.

"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Основные направления стратегии:

Образование и карьера : совершенствование системы военного образования с интеграцией управления карьерой.

: совершенствование системы военного образования с интеграцией управления карьерой. Финансовое обеспечение : внедрение прозрачной системы денежных выплат и усиление социальной защиты.

: внедрение прозрачной системы денежных выплат и усиление социальной защиты. Медицинская поддержка : улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих.

: улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих. Поддержка семей: расширение программ поддержки семей погибших и пропавших без вести защитников.

Особое внимание в стратегии уделяется внедрению стандартов НАТО. Сотрудничество с альянсом должно укрепить обороноспособность Украины и способствовать ее евроатлантической интеграции.

Стратегия закладывает основу для повышения эффективности и мотивации военнослужащих, обеспечивая им надлежащие условия для выполнения боевых задач и адаптации к гражданской жизни после завершения службы.