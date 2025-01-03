В Україні з'явиться цифровий рейтинг командирів. В Міноборони розповіли подробиці
В Україні з'явиться цифровий рейтинг командирів. Він функцінуватиме у застосунку Армія+.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
За її словами, з січня уряд підтримав постанову, згідно з якою командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+.
"Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне - без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу", - розповіла Черногоренко.
Таким чином, як пояснила заступник міністра, буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.
"Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу", - констатувала вона.
Додаток Армія+
Застосунок Армія+ є аналогом застосунку Резерв+ тільки для військовослужбовців.
В Україні Армія+ офіційно запустили в серпні минулого року. Про офіційний запуск роботи застосунку оголосив президент Володимир Зеленський.
Застосунок містить оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг. За даними Міноборони, згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.
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