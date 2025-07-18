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Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

Ілюстративне фото: Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони оголосило про старт бета-тестування нових відстрочок у цифровому сервісі "Резерв+".

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона закликала охочих долучитись до тестування, щоб під час офіційного запуску система працювала безперебійно.

"Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у "Резерв+". Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено", - написала вона.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням - тут. Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

"Резерв+"

"Резерв+" - це офіційний мобільний застосунок від Міноборони України, створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. За його допомогою можна оновити особисті дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" і оформити електронний військовий квиток.

В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".

Також ми писали, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

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