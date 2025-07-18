Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

"Резерв+"

"Резерв+" - це офіційний мобільний застосунок від Міноборони України, створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. За його допомогою можна оновити особисті дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" і оформити електронний військовий квиток.

В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".

Також ми писали, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

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