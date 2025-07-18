Минобороны запустило бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+"

"Резерв+"

"Резерв+" - это официальное мобильное приложение от Минобороны Украины, созданное для военнообязанных, призывников и резервистов. С его помощью можно обновить личные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг" и оформить электронный военный билет.

В конце апреля "Резерв+" получил большое обновление. В приложение добавили новые сервисы, среди которых - возможность просмотреть расширенную информацию из "Оберега".

Также мы писали, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.