Міноборони запроваджує нові посади для підтримки військових та їхніх родин

За словами заступника глави МОУ, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, тепер у військових частинах, батальйонах та шпиталях вводяться нові посади - це офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу.

Він зазначив, що завданням відповідних фахівців буде допомога у різних питаннях військовим, їх рідним та командирам.

"Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань", - пояснив Мельник.

Також він звернув увагу, що відповідна навчальна програма, серед іншого, включає в себе військове право роботу з пораненими та військовополоненими.

"Також мною було поставлено завдання Генеральному штабу, для того, щоб розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади", - додав заступник глави Міноборони.