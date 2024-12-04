У ЗСУ з'явиться нова посада: що входить в обов’язки уповноваженого із закупівель

У Збройних силах України (ЗСУ) з’явиться нова посада – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг. Такі спеціалісти з’являться у кожній бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова в Facebook.

Мета ініціативи – забезпечити українських воїнів усім необхідним для боротьби з російською агресією. Запровадження нової посади має стати частиною системних змін, спрямованих на зміцнення Збройних Сил України.

Одним із ключових завдань є усунення конфлікту інтересів. Планується, що запровадження нової посади дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і організацію закупівель, що сприятиме підвищенню ефективності обороноздатності країни.

"Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів", – зазначає міністр.

Очільник Міноборони повідомив, що підписав відповідний наказ. Таким чином планують реформувати систему закупівель ЗСУ. Ці фахівці відповідатимуть за весь процес закупівель, включаючи:

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони запроваджує єдині технічні специфікації для майна продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення уніфікує вимоги до обладнання, що закуповується для армії.

Також ми розповідали про чотирьох посадовців Дніпровської міської ради, яких підозрюють у розкраданні понад 10,5 мільйона гривень, виділених на закупівлі для військових. За даними слідства, кошти були спрямовані на реалізацію програми підтримки територіальної оборони Дніпра на 2022–2026 роки. Проте підозрювані закуповували обладнання, зокрема окуляри нічного бачення, тепловізори, меблі та генератори, за завищеними цінами. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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