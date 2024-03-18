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Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Понеділок 18 березня 2024 21:25
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Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків Фото: Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міноборони запроваджує нову, спрощену, форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як розповіли у відомстві, відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів. За цей час мобілізований медик пройде курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної академії ЗСУ.

"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", - пояснила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ. Вона необхідна для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

У Міноборони розповіли, що на цей час пройшли 118 мобілізованих медиків. При цьому, заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу doz@mod.gov.ua

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах.

"Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - наголосила Калмикова.

Крім цього, посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Нагадаємо, в Україні почали працювати мобільні аптеки. Першу з них запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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