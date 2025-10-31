Міноборони запроваджує ID-картку військовослужбовця: що треба знати про новий документ

З 1 листопада 2025 року в Україні почнуть оформлювати новий військово-обліковий документ - ID-картку військовослужбовця. Її отримають військові Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міноборони.
Новий документ поступово замінить усі чинні військові посвідчення. До моменту видачі ID-картки дійсними на території України залишатимуться:
Після отримання нової картки старі документи підлягатимуть вилученню та знищенню у встановленому порядку.
Замовлення картки здійснюється протягом п’яти календарних днів після зарахування військовослужбовця до списків особового складу або подання документів на заміну.
Якщо до частини одночасно прибуває понад 100 осіб, строк може бути продовжено до 15 днів.
Видача здійснюється службами персоналу військових частин. Якщо кадрового підрозділу немає, обов’язки покладають на інші служби за рішенням командира.
Військова ID-картка видається:
Заміна картки проводиться за рішенням командира у випадках, коли:
Про необхідність заміни військовий має повідомити безпосереднього командира.
Це не просто посвідчення, а повноцінний електронний документ. Передбачено такі функції (за умови технічної реалізації):
Термін дії картки - 10 років. Її видають особисто під підпис, і передавати документ іншим особам заборонено.
У разі втрати ID-картки потрібно:
