Міноборони запроваджує ID-картку військовослужбовця: що треба знати про новий документ

Читайте також про те, що з 1 листопада 2025 року починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Згідно новаціями, більшість відстрочок можна буде продовжити онлайн, а частину з них будуть оформлювати в ЦНАПах, а не в ТЦК.

Раніше ми писали про те, що якщо людина не користується "Резервом" і не має смартфона, але має паперові документи для відстрочки, до 31 жовтня потрібно звернутися до ТЦК, а після цього - до ЦНАПу, де документ можна буде отримати у паперовому вигляді.