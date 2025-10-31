Минобороны вводит ID-карту военнослужащего: что нужно знать о новом документе

С 1 ноября 2025 года в Украине начнут оформлять новый военно-учетный документ - ID-карту военнослужащего. Ее получат военные Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны.
Новый документ постепенно заменит все действующие военные удостоверения. До момента выдачи ID-карты действительными на территории Украины будут оставаться:
После получения новой карточки старые документы будут подлежать изъятию и уничтожению в установленном порядке.
Заказ карточки осуществляется в течение пяти календарных дней после зачисления военнослужащего в списки личного состава или подачи документов на замену.
Если в часть одновременно прибывает более 100 человек, срок может быть продлен до 15 дней.
Выдача осуществляется службами персонала военных частей. Если кадрового подразделения нет, обязанности возлагают на другие службы по решению командира.
Военная ID-карта выдается:
Замена карточки проводится по решению командира в случаях, когда:
О необходимости замены военный должен сообщить непосредственному командиру.
Это не просто удостоверение, а полноценный электронный документ. Предусмотрены следующие функции (при условии технической реализации):
Срок действия карточки - 10 лет. Ее выдают лично под подпись, и передавать документ другим лицам запрещено.
В случае утери ID-карты нужно:
В течение 2025 года Минобороны и Главнокомандующий ВСУ утвердили 163 новых нарукавных знака для военных частей и подразделений. Только во втором полугодии этого года - еще 62.
Читайте также о том, что с 1 ноября 2025 года начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Согласно новациям, большинство отсрочек можно будет продлить онлайн, а часть из них будут оформлять в ЦНАПах, а не в ТЦК.
Ранее мы писали о том, что если человек не пользуется "Резервом" и не имеет смартфона, но имеет бумажные документы для отсрочки, до 31 октября нужно обратиться в ТЦК, а после этого - в ЦНАП, где документ можно будет получить в бумажном виде.