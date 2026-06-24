Міноборони запровадило нові контракти для тилових посад: суми виплат і терміни служби

Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців, які проходять службу на тилових і небойових посадах. Його зможуть укладати як військовозобов'язані, так і чинні військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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Новий контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців, посади яких не належать до піхотно-штурмових або бойових.
У Міноборони зазначили, що нововведення є частиною переходу до повністю контрактної армії.
Новий базовий контракт доступний для:
Термін його дії становить 24 місяці.
Після закінчення контракту військовослужбовцю гарантується базова відстрочка від мобілізації на шість місяців.
Крім того, передбачено додаткову відстрочку:
У Міноборони підкреслили, що загальна тривалість відстрочки визначатиметься з урахуванням усіх підстав.
Грошове забезпечення складатиметься з базової ставки у розмірі 20 тисяч гривень та додаткових винагород.
Для військовослужбовців, які виконують завдання в тилу, передбачена додаткова винагорода у 10 тисяч гривень. Таким чином загальна сума виплат становитиме не менше 30 тисяч гривень на місяць.
Водночас фактичний розмір грошового забезпечення залежатиме від військового звання, вислуги років, посади та виконання спеціальних завдань.
У разі залучення до бойових завдань виплати переглядатимуться. Зокрема:
Також при першому укладенні контракту передбачена одноразова виплата від 27 до 33 тисяч гривень залежно від військового звання.
Крім того, раз на рік військовослужбовці зможуть отримати допомогу на оздоровлення у розмірі від 20 тисяч гривень.
Детальні умови нового базового контракту оприлюднені на сайті army.gov.ua. Також для консультацій працює гаряча лінія за номером 1519.
У відомстві наголошують, що нова система контрактів має допомогти сформувати професійне військо, здатне ефективно виконувати завдання як на передовій, так і в тилу.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запровадили три нові типи військових контрактів із фіксованими термінами служби та гарантованою відстрочкою від мобілізації після їх завершення. Нові умови доступні як для цивільних, так і для мобілізованих, контрактників та чинних військовослужбовців.
Також Міноборони запустило в застосунку "Армія+" новий сервіс, який дозволяє військовослужбовцям укладати нові контракти на службу онлайн. Через застосунок можна обрати тип контракту, посаду та військову частину, подати рапорт і відстежувати його розгляд без додаткових паперових процедур.