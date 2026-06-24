Міноборони запровадило нові контракти для тилових посад: суми виплат і терміни служби

Головне: Новий базовий контракт: Міноборони запровадило контракт терміном на 24 місяці для служби на тилових та небойових посадах.

Міноборони запровадило контракт терміном на 24 місяці для служби на тилових та небойових посадах. Гарантована відстрочка: Після завершення 2-річного контракту військовому гарантується базова відстрочка від мобілізації на 6 місяців. Вона може бути збільшена.

Після завершення 2-річного контракту військовому гарантується базова відстрочка від мобілізації на 6 місяців. Вона може бути збільшена. Грошове забезпечення в тилу: Мінімальна виплата складатиметься з базової ставки (20 000 гривень) та тилової винагороди (10 000 гривень) - загалом від 30 000 гривень на місяць.

Мінімальна виплата складатиметься з базової ставки (20 000 гривень) та тилової винагороди (10 000 гривень) - загалом від 30 000 гривень на місяць. Доплати та переведення на передову: Якщо військового залучають до завдань у штабах або на першій лінії, виплати переглядаються за умовами бойового чи піхотно-штурмового контрактів.

Якщо військового залучають до завдань у штабах або на першій лінії, виплати переглядаються за умовами бойового чи піхотно-штурмового контрактів. Одноразові бонуси: При першому укладенні контракту виплачується від 27 до 33 тис. гривень. Також раз на рік передбачена допомога на оздоровлення від 20 тис. гривень.

Новий контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців, посади яких не належать до піхотно-штурмових або бойових.

У Міноборони зазначили, що нововведення є частиною переходу до повністю контрактної армії.

Хто може укласти контракт

Новий базовий контракт доступний для:

військовозобов'язаних;

діючих військовослужбовців.

Термін його дії становить 24 місяці.

Яку відстрочку гарантують після завершення служби

Після закінчення контракту військовослужбовцю гарантується базова відстрочка від мобілізації на шість місяців.

Крім того, передбачено додаткову відстрочку:

один день за кожен день виконання бойових завдань;

один місяць за кожен рік військової служби до 2022 року.

У Міноборони підкреслили, що загальна тривалість відстрочки визначатиметься з урахуванням усіх підстав.

Скільки платитимуть за новим контрактом

Грошове забезпечення складатиметься з базової ставки у розмірі 20 тисяч гривень та додаткових винагород.

Для військовослужбовців, які виконують завдання в тилу, передбачена додаткова винагорода у 10 тисяч гривень. Таким чином загальна сума виплат становитиме не менше 30 тисяч гривень на місяць.

Водночас фактичний розмір грошового забезпечення залежатиме від військового звання, вислуги років, посади та виконання спеціальних завдань.

У разі залучення до бойових завдань виплати переглядатимуться. Зокрема:

під час виконання бойових завдань у штабах або на пунктах управління військові отримуватимуть виплати за правилами бойового контракту;

під час виконання завдань на першій лінії - за умовами піхотно-штурмового контракту.

Також при першому укладенні контракту передбачена одноразова виплата від 27 до 33 тисяч гривень залежно від військового звання.

Крім того, раз на рік військовослужбовці зможуть отримати допомогу на оздоровлення у розмірі від 20 тисяч гривень.

Де отримати додаткову інформацію

Детальні умови нового базового контракту оприлюднені на сайті army.gov.ua. Також для консультацій працює гаряча лінія за номером 1519.

У відомстві наголошують, що нова система контрактів має допомогти сформувати професійне військо, здатне ефективно виконувати завдання як на передовій, так і в тилу.