Минобороны ввело новые контракты для тыловых должностей: суммы выплат и сроки службы

Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих, проходящих службу на тыловых и небоевых должностях. Его смогут заключать как военнообязанные, так и действующие военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .
Главное:
Новый контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов, должности которых не относятся к пехотно-штурмовым или боевым.
В Минобороны отметили, что нововведение является частью перехода в полностью контрактную армию.
Новый базовый контракт доступен для :
Срок действия составляет 24 месяца.
По окончании контракта военнослужащему гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на шесть месяцев .
Кроме того, предусмотрена дополнительная отсрочка :
В Минобороны подчеркнули, что общая продолжительность отсрочки будет определяться с учетом всех оснований.
Денежное обеспечение будет состоять из базовой ставки в размере 20 тысяч гривен и дополнительных вознаграждений .
Для военнослужащих, выполняющих задание в тылу, предусмотрено дополнительное вознаграждение в 10 тысяч гривен . Таким образом, общая сумма выплат будет составлять не менее 30 тысяч гривен в месяц .
В то же время фактический размер денежного обеспечения будет зависеть от воинского звания, выслуги лет, должности и выполнения специальных задач.
В случае привлечения к боевым задачам выплаты будут пересматриваться. В частности:
Также при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от 27 до 33 тысяч гривен в зависимости от воинского звания.
Кроме того, раз в год военнослужащие смогут получить пособие на оздоровление в размере от 20 тысяч гривен .
Подробные условия нового базового контракта обнародованы на сайте army.gov.ua. Также для консультаций работает горячая линия по номеру 1519 .
В ведомстве подчеркивают, что новая система контрактов должна помочь сформировать профессиональную армию, способную эффективно выполнять задачи как на передовой, так и в тылу.
Ранее РБК-Украина писала, что в Украине введено три новых типа военных контрактов с фиксированными сроками службы и гарантированной отсрочкой от мобилизации после их завершения. Новые условия доступны как гражданским, так и мобилизованным, контрактникам и действующим военнослужащим.
Также Минобороны запустило в приложении "Армия+" новый сервис , позволяющий военнослужащим заключать новые контракты на службу онлайн. Через приложение можно выбрать тип контракта, должность и воинскую часть, представить рапорт и отслеживать его рассмотрение без дополнительных бумажных процедур.