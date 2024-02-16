Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі

Зазначається, що проєкт стосується постачання та обслуговування двох протимінних кораблів, як це передбачено рамковою угодою між урядами України та Великої Британії.

Про які кораблі йдеться

У 2022 році два кораблі класу "Sandown" були виведені з британського флоту, отримали назви "Черкаси" і "Чернігів" і залучалися до багатонаціональних навчань під українським прапором.

Договір про постачання уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії. У 2023 році Міноборони України уклало угоду з британським підприємством, яке має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії.

За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням і запчастинами двох кораблів шукачів-мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод, умови яких затверджено в постанові.

Чому кораблі не можуть прибути в Україну

У ВМС заявили, що поки що кораблі не можуть прибути у води України. Це пов'язано з конвенцією Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.

"Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря після завершення повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу", - сказав командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Фото: Кораблі (facebook.com)

За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки в Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів і місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше.

Екіпажі проходять підготовку

У Військово-морських силах повідомили, що наразі екіпажі "Черкас" і "Чернігова" проходять підготовку у складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці освоюють застосування протимінної зброї, тактичні прийоми та способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів і за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах - як поодиноко, так і в складі з'єднання.

Цього року "Черкаси" та "Чернігів" братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі за сумісністю для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.

Що кажуть у Міноборони

"Укладення відповідних договорів критично важливе. Це розпочне формування морського протимінного угруповання в Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера", - сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони наголосили, що саме Велика Британія ініціювала створення міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-морських сил.

Тральщики від Британії

В грудні Міністерство оборони Британії підтвердило передачу Україні двох тральщиків для розмінування.

У січні Туреччина заявила, що не буде пропускати вищезгадані кораблі через свою протоку. Як відзначили в Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки, ще на початку війни в Україні, Анкара закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що жодної "зради" у тому, що Туреччина нещодавно заявила, що не пропустить тральщики "Чернігів" та "Черкаси" до Чорного моря, немає. Військово-морські сили не подавали до Анкари відповідного запиту.