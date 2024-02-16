Минобороны начинает группировку противоминных сил в Черном море

Отмечается, что проект касается поставки и обслуживания двух противоминных кораблей, как это предусмотрено рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.

О каких кораблях идет речь

В 2022 году два корабля класса "Sandown" были выведены из британского флота, получили названия "Черкассы" и "Чернигов" и привлекались к многонациональным учениям под украинским флагом.

Договор о поставках заключили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании. В 2023 году Минобороны Украины заключило соглашение с британским предприятием, которое имеет большой опыт в обслуживании кораблей ВМС Великобритании.

За модернизацию, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием и запчастями двух кораблей искателей-мин Украина будет платить средства в соответствии с кредитными соглашениями, условия которых утверждены в постановлении.

Почему корабли не могут прибыть в Украину

В ВМС заявили, что пока что корабли не могут прибыть в воды Украины. Это связано с конвенцией Монтре 1936 года, которая запрещает прохождение проливами Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

"Эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря после завершения полномасштабной войны, ведь это современные противоминные корабли такого класса", - сказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Фото: Корабли (facebook.com)

По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море продлится от 3 до 5 лет, а рекомендованных морских путей и мест стоянки судов до 6 месяцев, но без таких кораблей это может длиться дольше.

Экипажи проходят подготовку

В Военно-морских силах сообщили, что сейчас экипажи "Черкасс" и "Чернигова" проходят подготовку в составе противоминных сил. В частности, военнослужащие осваивают применение противоминного оружия, тактические приемы и способы разминирования акваторий по стандартам НАТО.

Команды завершили первый этап подготовки противоминных кораблей и по результатам аттестации специалистов НАТО во время учений Joint Warrior 23-II получили положительные оценки. В дальнейшем военнослужащие будут проходить интенсивную подготовку кораблей к действиям в любых условиях - как одиночно, так и в составе соединения.

В этом году "Черкассы" и "Чернигов" будут участвовать в трех международных учениях. На завершающем этапе эксперты НАТО будут сертифицировать корабли по совместимости для действий в составе корабельных противоминных групп НАТО.

Что говорят в Минобороны

"Заключение соответствующих договоров критически важно. Это начнет формирование морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

В Минобороны отметили, что именно Великобритания инициировала создание международной коалиции стран по восстановлению возможностей наших Военно-морских сил.

Тральщики от Великобритании

В декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

В январе Турция заявила, что не будет пропускать вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что никакой "измены" в том, что Турция недавно заявила, что не пропустит тральщики "Чернигов" и "Черкассы" в Черное море, нет. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос.