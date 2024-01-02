У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України

Туреччина вирішила не пропускати мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Британія, через свою протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дирекцію комунікаційного Центру по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки.

"Твердження деяких ЗМІ про те, що мінно-пошуковим кораблям, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через Турецькі протоки в Чорне море, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Туреччина одразу ж класифікувала "спецвійськову операцію" Росії проти України як "війну" і відповідно до статті 19 конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України).

Туреччина не пропустить тральщики поки не скінчиться війна в Україні

"Туреччина, яка неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", - пише Центр.

Там додали, що їхні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря, поки триває війна.

Тральщики від Британії

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні двох тральщиків для розмінування Королівських ВМС.

Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.

"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема, протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.