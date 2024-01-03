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"Зради" немає. В ВМС відреагували на заяву Туреччини щодо мінних тральщиків

Середа 03 січня 2024 16:32
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"Зради" немає. В ВМС відреагували на заяву Туреччини щодо мінних тральщиків Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Жодної "зради" у тому, що Туреччина нещодавно заявила, що не пропустить тральщики "Чернігів" та "Черкаси" до Чорного моря, немає. Військово-морські сили не подавали до Анкари відповідного запиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Враховуючи дію Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було, тому, відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було", - заявив Плетенчук.

Зокрема речник додав, що Туреччина також не пропускає до Чорного моря й військові кораблі Російської Федерації, у зв'язку з чим "зради" в інциденті з тральщиками немає.

Тральщики від Британії

В грудні Міністерство оборони Британії підтвердило передачу Україні двох тральщиків для розмінування.

У січні Туреччина заявила, що не буде пропускати вищезгадані кораблі через свою протоку. Як відзначили в Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки, ще на початку війни в Україні, Анкара закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють.

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