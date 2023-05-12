Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ, - Резніков

Зокрема, перевірив "Оплот" не тільки Резніков, а і голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність - це збереження життя наших захисників і захисниць...Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", - повідомив Резніков.

Окрім того, в рамках візиту глава Міноборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги.

Зазначимо, що кількість танків, які має виготовити "Укроборонпром", а також терміни передачі їх ЗСУ міністр не оголосив.

Фото: Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ (t.me/synegubov)

Що відомо про "Оплоти"

БМ "Оплот" (до прийняття на озброєння Оплот-М) - це сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Головний конструктор машини - Борисюк Михайло Дем'янович.

БМ "Оплот" є докорінною модернізацією танка Т-84У "Оплот" та найновішим представником серії танків Т-84.

Має комбіновану систему захисту, що включає пасивну броню, протитандемний вбудований динамічний захист і низку інших систем, що підвищують живучість танка на полі бою. Озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи танкову коаліцію, заявив, що вона призведе до поразки Росії у війні.

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" досяг домовленостей з чеським виробником у сфері бронетехніки.

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