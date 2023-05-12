Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ, - Резников

В частности, проверил "Оплот" не только Резников, но и глава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность - это сохранение жизни наших защитников и защитниц...Поэтому принято решение, что Минобороны закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", - сообщил Резников.

Кроме того, в рамках визита глава Минобороны наградил отличиями сотрудников сразу нескольких предприятий "Укроборонпрома" за вклад в обороноспособность Украины. Он отметил, что "Укроборонпром" является надежным партнером по пути к победе.

Отметим, что количество танков, которые должен произвести "Укроборонпром", а также сроки передачи их ВСУ, министр не объявил.

Фото: Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ (t.me/synegubov)

Что известно об "Оплотах"

БМ "Оплот" (до принятия на вооружение Оплот-М) - это современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Главный конструктор машины - Борисюк Михаил Демьянович.

БМ "Оплот" является коренной модернизацией танка Т-84У "Оплот" и новейшим представителем серии танков Т-84.

Имеет комбинированную систему защиты, включающую пассивную броню, противотандемную встроенную динамическую защиту и ряд других систем, повышающих живучесть танка на поле боя. Вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников, комментируя танковую коалицию, заявил, что приведет к поражению России в войне.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем в сфере бронетехники.

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