Призведе до поразки Москви. Резніков розповів деталі "танкової коаліції"

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та міністром оборони Польщі Маріушом Блащаком.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив в Twitter.

Як розповів Резніков, відбулася зустріч так званої "танкової коаліції". Під час неї було підписано договір щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України "Leopard 2".

За словами міністра, це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливостей українських захисників.

""Броньований кулак", сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир", - написав Резніков.