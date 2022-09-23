UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони закликають не заявляти передчасно про звільнення населених пунктів

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні попросили тримати себе в руках та не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують "Яблунівка наша" до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.

Прикладом для цього Маляр обрала нещодавнє звільнення Білогорівки (Луганська область). Поспішне повідомлення про цей факт відтягнуло час перемоги, оскільки ворог вгатив по населеному пункту з усією ненавистю

"Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили та хизувались", - додала Маляр.

Тому в Міноборони наголошують на важливості очікування, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти про це.

Нагадаємо, що російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими.

Також, у Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні.

Раніше, у Міноборони пояснили унікальність контрнаступу у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні