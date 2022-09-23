У Міноборони закликають не заявляти передчасно про звільнення населених пунктів

В Україні попросили тримати себе в руках та не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують "Яблунівка наша" до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.
Прикладом для цього Маляр обрала нещодавнє звільнення Білогорівки (Луганська область). Поспішне повідомлення про цей факт відтягнуло час перемоги, оскільки ворог вгатив по населеному пункту з усією ненавистю
"Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили та хизувались", - додала Маляр.
Тому в Міноборони наголошують на важливості очікування, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти про це.
Нагадаємо, що російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими.
Також, у Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні.
Раніше, у Міноборони пояснили унікальність контрнаступу у Харківській області.
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