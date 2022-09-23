В Минобороны призывают не заявлять преждевременно об освобождении населенных пунктов

"Люди, которые не могут овладеть собой и наспех объявляют "Яблуновка наша" до того, как это будет объявлено официальными источниками, оттягивают время нашей победы", - говорится в сообщении.

Примером для этого Маляр избрала недавнее освобождение Белогоровки (Луганская область). Поспешное сообщение об этом факте оттянуло время победы, поскольку враг ударил по населенному пункту со всей ненавистью.

"Напоминаю, что наш враг активно использует пропагандистский эффект. Им важно попасть именно в те объекты, которые мы публично осветили и кичились", - добавила Маляр.

Поэтому в Минобороны отмечают важность ожидания, пока в освобожденном населенном пункте ВСУ закрепятся и проведут стабилизационные мероприятия, а уже потом сообщать об этом.