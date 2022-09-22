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Кремль хотів "перебити" мобілізацією тему обміну, а спрацювало навпаки, - Міноборони

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 10:11
Кремль хотів "перебити" мобілізацією тему обміну, а спрацювало навпаки, - Міноборони Фото: заступник голови Міноборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Марія Кучерявець

Російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими. Але отримала зворотний та подвійний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика", - написала Маляр.

За її словами, спочатку в Кремлі хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну.

"Втім, спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинанння чи перебивання теми не вийшло", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що Україна та РФ провели наймасштабніший обмін полоненими, повернувши додому 215 українців, серед яких і захисники "Азовсталі". Замість же було передано кума Путіна Віктора Медведчука та 55 окупантів.

Додамо, згодом стало відомо, що в рамках обміну додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

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Кремль Обмін полоненими
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