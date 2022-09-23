У Міноборони закликають не заявляти передчасно про звільнення населених пунктів

В Україні попросили тримати себе в руках та не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр .

"Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують "Яблунівка наша" до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.

Прикладом для цього Маляр обрала нещодавнє звільнення Білогорівки (Луганська область). Поспішне повідомлення про цей факт відтягнуло час перемоги, оскільки ворог вгатив по населеному пункту з усією ненавистю

"Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили та хизувались", - додала Маляр.

Тому в Міноборони наголошують на важливості очікування, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти про це.