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В Минобороны призывают не заявлять преждевременно об освобождении населенных пунктов

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Украина, Пятница 23 сентября 2022 16:22
В Минобороны призывают не заявлять преждевременно об освобождении населенных пунктов Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине попросили держать себя в руках и не распространять информацию об освобождении населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу замминистра обороны Украины Анны Маляр .

"Люди, которые не могут овладеть собой и наспех объявляют "Яблуновка наша" до того, как это будет объявлено официальными источниками, оттягивают время нашей победы", - говорится в сообщении.

Примером для этого Маляр избрала недавнее освобождение Белогоровки (Луганская область). Поспешное сообщение об этом факте оттянуло время победы, поскольку враг ударил по населенному пункту со всей ненавистью.

"Напоминаю, что наш враг активно использует пропагандистский эффект. Им важно попасть именно в те объекты, которые мы публично осветили и кичились", - добавила Маляр.

Поэтому в Минобороны отмечают важность ожидания, пока в освобожденном населенном пункте ВСУ закрепятся и проведут стабилизационные мероприятия, а уже потом сообщать об этом.

Напомним, что российские власти хотели оглашением мобилизации 21 сентября информационно перебить тему обмена пленными.

Также в Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне.

Ранее в Минобороны объяснили уникальность контрнаступления в Харьковской области.

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