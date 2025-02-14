Міноборони закликало компанії прискорити модернізацію літаків для ЗСУ

Як пише Міноборони, у виїзній нараді взяли участь:

заступник голови відомства Анатолій Клочко;

командувач авіації Повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук;

представники профільних підрозділів Міноборони та авіаційних підприємств.

"Маємо зробити все можливе, щоб технічний стан літаків покращився, щоб наш модернізований флот мав можливості ефективніше воювати у небі", - заявив Клочко компаніям та керівникам, які відповідають за модернізацію озброєння та техніки Повітряних сил.

За словами заступника міністра, в питанні модернізації, в першу чергу, необхідно дослухатись до думки чинних льотчиків, які виконують бойові завдання, щоб забезпечити їх усім необхідних.

У тому ж числі під час наради:

бійців однієї з авіаційних бригад відомчими відзнаками Міноборони;

обговорено співпрацю з західними партнерами в питанні модернізації військових літаків й отримання сучасного обладнання;

приділено увагу питанню створення умов для збереження аеродромної інфраструктури.

Поставка F-16 Україні

У 2023-му Британія та Нідерланди заявили про готовність Штатів підтримати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Після цього Вашингтон заявив, що також підтримує передачу Україні літаків, але за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території Росії.

Вже у серпні 2024-го стало офіційно відомо, що Сили оборони отримали перші F-16 від Нідерландів й Данії. Тим часом Бельгія планує передати 30 винищувачів до кінця 2028 року.