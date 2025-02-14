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Міноборони закликало компанії прискорити модернізацію літаків для ЗСУ

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Компанії та керівники, які відповідальні за модернізацію озброєння та техніки Повітряних сил, повинні прискорити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як пише Міноборони, у виїзній нараді взяли участь: 

  • заступник голови відомства Анатолій Клочко; 
  • командувач авіації Повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук; 
  • представники профільних підрозділів Міноборони та авіаційних підприємств.

"Маємо зробити все можливе, щоб технічний стан літаків покращився, щоб наш модернізований флот мав можливості ефективніше воювати у небі", - заявив Клочко компаніям та керівникам, які відповідають за модернізацію озброєння та техніки Повітряних сил. 

За словами заступника міністра, в питанні модернізації, в першу чергу, необхідно дослухатись до думки чинних льотчиків, які виконують бойові завдання, щоб забезпечити їх усім необхідних. 

У тому ж числі під час наради: 

  • бійців однієї з авіаційних бригад відомчими відзнаками Міноборони; 
  • обговорено співпрацю з західними партнерами в питанні модернізації військових літаків й отримання сучасного обладнання; 
  • приділено увагу питанню створення умов для збереження аеродромної інфраструктури. 

Поставка F-16 Україні

У 2023-му Британія та Нідерланди заявили про готовність Штатів підтримати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Після цього Вашингтон заявив, що також підтримує передачу Україні літаків, але за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території Росії. 

Вже у серпні 2024-го стало офіційно відомо, що Сили оборони отримали перші F-16 від Нідерландів й Данії. Тим часом Бельгія планує передати 30 винищувачів до кінця 2028 року.

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