Минобороны призвало компании ускорить модернизацию самолетов для ВСУ

Как пишет Минобороны, в выездном совещании приняли участие:

заместитель главы ведомства Анатолий Клочко;

командующий авиацией Воздушных сил бригадный генерал Олег Захарчук;

представители профильных подразделений Минобороны и авиационных предприятий.

"Должны сделать все возможное, чтобы техническое состояние самолетов улучшилось, чтобы наш модернизированный флот имел возможности эффективнее воевать в небе", - заявил Клочко компаниям и руководителям, которые отвечают за модернизацию вооружения и техники Воздушных сил.

По словам заместителя министра, в вопросе модернизации, в первую очередь, необходимо прислушиваться к мнению действующих летчиков, которые выполняют боевые задачи, чтобы обеспечить их всем необходимым.

В том числе во время совещания:

бойцов одной из авиационных бригад ведомственными наградами Минобороны;

обсуждено сотрудничество с западными партнерами в вопросе модернизации военных самолетов и получения современного оборудования;

уделено внимание вопросу создания условий для сохранения аэродромной инфраструктуры.

Поставка F-16 Украине

В 2023-м Британия и Нидерланды заявили о готовности Штатов поддержать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. После этого Вашингтон заявил, что также поддерживает передачу Украине самолетов, но при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России.

Уже в августе 2024-го стало официально известно, что Силы обороны получили первые F-16 от Нидерландов и Дании. Между тем Бельгия планирует передать 30 истребителей до конца 2028 года.