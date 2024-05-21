В Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+": в чому причина

Як пояснив Лазуткін, встановлення військовослужбовцями "Резерв+" призвело до перевантаження системи.

"Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: "Так, всі встановіть собі "Резерв+". І були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців скоро запуститься застосунок "Армія+", де будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям", - пояснив речник.

"Резерв+"

Нещодавно було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного, яким можна скористатись у застосунку "Резерв+". У тому ж числі, у додатку можна уточнити свої дані відповідно до оновленого закону щодо мобілізації в Україні.

Тим часом заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що робити, якщо в застосунку показує статус розшуку.