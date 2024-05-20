Що робити, якщо Резерв+ показав статус розшуку: рекомендації Міноборони

Українці, які під час оновлення своїх даних через застосунок Резерв+ дізналися про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, основним завданням і функціональністю Резерв+ є надання доступу громадянам до даних, які щодо них вносять оператори ТЦК і СП.

"Тому що це важливий статус сьогодні для кожного громадянина. Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуаційно звернутись за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК ТСП. Це буде дуже зручна історія, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково", - сказала представниця Міноборони.

Електронний ТЦК

Вона уточнила, що присутній людський фактор і оператор ТЦК і СП може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, можна ці помилки швидко виправляти.

"Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП", - сказала Черногоренко.

Чиновниця додала, що фактично люди в Україні зараз є свідками народження електронного ТЦК і СП. Вона заявила, що завдяки роботі команди Міністерства оборони їм вдалося скоротити цей контакт між оператором ТЦК і людиною до кількох кліків у телефон.