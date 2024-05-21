В Минобороны призвали военных не устанавливать "Резерв+": в чем причина

Как пояснил Лазуткин, установка военнослужащими "Резерв+" привела к перегрузке системы.

"Очень много военнослужащих решило, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+", где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим", - пояснил спикер.

"Резерв+"

Недавно был запущен электронный кабинет военнообязанного, которым можно воспользоваться в приложении "Резерв+". В том же числе, в приложении можно уточнить свои данные в соответствии с обновленным законом о мобилизации в Украине.

Между тем, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что делать, если в приложении показывает статус розыска.