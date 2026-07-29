В Міноборони з'явився заступник зі збереження людського капіталу

Правозахисницю Любов Галан призначили заступницею міністра оборони зі збереження людського капіталу. Вона відповідатиме за новий напрям роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, до сфери відповідальності Любові Галан увійдуть:
Крім того, вона працюватиме над удосконаленням нормативної бази, яка визначає права та обов'язки військових, а також має забезпечити їхній захист від можливих зловживань.
За словами Хмари, Любов Галан має значний досвід у сфері захисту прав військовослужбовців. Вона є співзасновницею та керувала Правозахисним центром для військовослужбовців "Принцип".
"Її досвід важливий для системних змін, які мають відчувати військові", - наголосив виконувач обов'язків міністра оборони.
Він додав, що головною метою кадрових змін є створення більш ефективної системи роботи Міністерства оборони, яка швидше реагуватиме на потреби Сил оборони України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів також призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Він відповідатиме за розвиток співпраці з міжнародними партнерами, реалізацію спільних проєктів, взаємодію з ЄС і НАТО, а також залучення фінансування, постачання озброєння та підтримку розвитку українського оборонно-промислового комплексу.