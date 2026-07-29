В Минобороны появился заместитель по сохранению человеческого капитала

Как сообщил исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара, в сферу ответственности Любови Галан войдут:

эффективное комплектование сил обороны;

карьерное развитие военнослужащих;

социальная защита военных и их семей;

подготовка личного состава;

медицинское обеспечение военнослужащих;

усовершенствование нормативной базы, определяющей права и обязанности военных и защищать их от произвола.

Кроме того, она будет работать над усовершенствованием нормативной базы, которая определяет права и обязанности военных, а также обеспечит их защиту от возможных злоупотреблений.

По словам Хмары, Любовь Галан имеет значительный опыт в области защиты прав военнослужащих. Она соучредительница и руководила Правозащитным центром для военнослужащих "Принцип".

"Ее опыт важен для системных изменений, которые должны испытывать военные", - подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны.

Он добавил, что главной целью кадровых изменений является создание более эффективной системы работы Министерства обороны, которая будет реагировать быстрее на потребности Сил обороны Украины.