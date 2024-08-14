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У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Середа 14 серпня 2024 18:49
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У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових Ілюстративне фото: у Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових (facebook.com/MykolaivOTCK)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців та вводять чітке встановлення строків розгляду звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Поширення порядку

На кого поширюються нові правила:

  • військовослужбовці Міністерства оборони;
  • ﻿﻿військовослужбовці ЗСУ;
  • ﻿﻿військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

Процедура подання рапорту

﻿﻿Рапорт подається до прямого безпосереднього командира. ﻿﻿У разі неможливості вирішення питання безпосереднім командиром - рапорт подається до наступного прямого командира.

Форми рапорту:

  • усна форма (включаючи технічні засоби комунікації);
  • письмова форма (паперова або електронна).

У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Порядок роботи з паперовим рапортом

Паперовий рапорт може бути написаний від руки. При цьому недотримання вимог до форматування або наявність граматичних/синтаксичних
помилок не є підставою для відмови у розгляді.

Розгляд рапорту:

  • відмова у розгляді має бути вмотивованою;
  • ﻿﻿непогодження рапорту безпосереднім або прямим командиром не перешкоджає його подальшому руху до командирів вищого рівня;
  • ﻿﻿обовʼязкова попередня реєстрація в службі діловодства.

У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Порядок роботи з електронним рапортом

Процедура створення:

  • рапорт створюється та подається через системи "Армія+", СЕДО або інші IT-системи Міністерства оборони України.

Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.

Процес подання рапорту:

  • військовослужбовець створює рапорт на платформі "Армія+" із використанням шаблонів;
  • вказується ID-номер командира для погодження;
  • ﻿﻿командир зобовʼязаний надати підлеглим свій ID-номер та ID-номер СЕДО підрозділу.

Розгляд рапорту

Проходження рапорту по вертикалі командування відбувається аналогічно паперовому рапорту. Накладання резолюцій командирами до прийняття рішення по суті рапорту.

У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Строки розгляду рапортів

Строк розгляду починається з моменту подання рапорту (паперового або електронного), а не з часу реєстрації.

Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.

Строки розгляду паперових та електронних рапортів

Невідкладними є питання дисципліни, виконання бойових наказів, відпустки за сімейними обставинами. Їх розгляд не пізніше ніж за 48 годин із моменту подання.

Інші питання - розгляд не більше 14 днів із моменту подання. Що стосується усних рапортів, то їх розгляд може відбутись негайно, але не пізніше строків для паперових рапортів.

У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Інші гарантії

Якщо для вирішення рапорту недостатньо інформації або документів, командир може вимагати додаткові дані з вичерпним переліком причин.

Захист прав військовослужбовця

﻿﻿Порядок гарантує неможливість притягнення до відповідальності за фактом подання рапорту. ﻿﻿Керівники органів військового управління, командири військових частин та підрозділів несуть відповідальність за дотримання строків та порядку розгляду рапортів.

Оцінка службової діяльності посадових осіб буде залежати від якості їх роботи з рапортами військовослужбовців.

У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

"Армія+"

На початку серпня в Україні буле представлено додаток для військовослужбовців "Армія+". Він має допомогти в оформленні рапортів в режимі "онлайн" й не тільки.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.

Також Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок - електронне посвідчення військового й не тільки.

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